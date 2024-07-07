YouTube научился точечно удалять музыку, защищенную авторским правом

Опубликовано 07 июля 2024, 00:45
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YouTube научился точечно удалять музыку, защищенную авторским правомНе затрагивая другие звуки
YouTube представил обновленный инструмент Erase Song, призванный упростить удаление из видеороликов музыки, защищенной авторским правом, с сохранением других "аудиоэлементов", таких как диалоги и эффекты.
Нил Мохан, глава YouTube, подчеркнул способность инструмента точно обнаруживать и удалять защищенные авторским правом песни с помощью ИИ-алгоритма, что облегчает работу блогеров. Однако YouTube предупреждает, что алгоритм может иногда испытывать трудности в сложных случаях, когда песню трудно удалить полностью.
В таких случаях авторам рекомендуется изучить альтернативные варианты редактирования, например, отключить все звуки в заявленных сегментах. После успешного редактирования YouTube удаляет ярлык, связанный с материалом, защищенным авторским правом.