YouTube научился точечно удалять музыку, защищенную авторским правом

Нил Мохан, глава YouTube, подчеркнул способность инструмента точно обнаруживать и удалять защищенные авторским правом песни с помощью ИИ-алгоритма, что облегчает работу блогеров. Однако YouTube предупреждает, что алгоритм может иногда испытывать трудности в сложных случаях, когда песню трудно удалить полностью.

В таких случаях авторам рекомендуется изучить альтернативные варианты редактирования, например, отключить все звуки в заявленных сегментах. После успешного редактирования YouTube удаляет ярлык, связанный с материалом, защищенным авторским правом.