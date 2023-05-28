YouTube навсегда заблокировал очередной канал российского издания

Причиной такого решения стал видеоролик с обсуждением референдумов в новых регионах России, включающий заявления администрации Херсонской области и рассказ о жизни в Донецкой и Луганской народных республиках.

Михаил Титов, редактор канала, пояснил, что в ролике не было провокационного содержания или призывов к действию, в нем просто приводились заявления официальных лиц и факты. Не смотря на неудачу, редакторы оперативно создали новый канал, где планируют продолжать выкладывать свои видео.

Хотя Ura.ru намерено продолжать свои усилия по предоставлению новостей, инцидент в очередной раз показал, что свободного обмена информацией и взаимодействия с различными точками зрения на частных платформах не существует.