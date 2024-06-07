YouTube обновил политику: несовершеннолетним запретили смотреть на оружие

Эти изменения вызваны ростом доступности 3D-печати для изготовления самодельного огнестрельного оружия. Однако эти запреты распространяются исключительно на реальное огнестрельное оружие и не распространяются на видеоигры, фильмы или другой художественный контент. Исключения могут составлять образовательные материалы, например, кадры военной подготовки, новостные репортажи или видео из зоны боевых действий.

Обновление политики произошло после того, как проект Tech Transparency Project (TTP) выразил обеспокоенность тем, что алгоритм YouTube рекомендует несовершеннолетним пользователям контент, связанный с насилием над оружием, включая учебники по модификации оружия.