YouTube обновил политику: несовершеннолетним запретили смотреть на оружие

Опубликовано 07 июня 2024, 06:45
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YouTube обновил политику: несовершеннолетним запретили смотреть на оружиеНовые ограничения для контента, связанного с оружием
YouTube без лишнего шума обновил свою политику в отношении огнестрельного оружия, вводя с 18 июня новые ограничения на контент, связанный с оружием. Теперь платформа будет ограничивать по возрасту видеоролики с самодельным или автоматическим огнестрельным оружием и некоторыми аксессуарами к нему, делая их доступными только для зрителей от 18 лет и старше. Кроме того, полностью запрещены ролики, посвященные снятию предохранительных устройств с огнестрельного оружия, независимо от возраста зрителя.
Эти изменения вызваны ростом доступности 3D-печати для изготовления самодельного огнестрельного оружия. Однако эти запреты распространяются исключительно на реальное огнестрельное оружие и не распространяются на видеоигры, фильмы или другой художественный контент. Исключения могут составлять образовательные материалы, например, кадры военной подготовки, новостные репортажи или видео из зоны боевых действий.
Обновление политики произошло после того, как проект Tech Transparency Project (TTP) выразил обеспокоенность тем, что алгоритм YouTube рекомендует несовершеннолетним пользователям контент, связанный с насилием над оружием, включая учебники по модификации оружия.