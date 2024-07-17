YouTube обогнал гигантов стриминга по объему трат на неспортивный контент

В отличие от обычных студий, инвестиции YouTube обусловлены уникальной моделью разделения доходов с создателями контента, которые получают часть рекламных доходов от своих видео. Эта модель позволила YouTube продолжить производство огромного количества контента, не затронутого забастовками в индустрии, которые помешали другим студиям в 2023 году.

Прогнозируемые доходы от рекламы составляют 35 миллиардов долларов, поэтому финансовая устойчивость YouTube позволяет ей оставаться значимым игроком в секторе развлечений. В мае на долю платформы пришлось 9,7 % всех телепросмотров.