YouTube обогнал гигантов стриминга по объему трат на неспортивный контент

Опубликовано 17 июля 2024, 22:30
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YouTube обогнал гигантов стриминга по объему трат на неспортивный контентИ готов бросить вызов Netflix
YouTube опередил таких традиционных гигантов, как Comcast и Warner Bros. Discovery, в области неспортивного контента. По данным Ampere Analysis, в 2024 году YouTube намерен инвестировать в оригинальный и приобретенный контент около 20 миллиардов долларов, сохраняя четвертый год подряд позицию третьего по величине инвестора в контент в мире.
В отличие от обычных студий, инвестиции YouTube обусловлены уникальной моделью разделения доходов с создателями контента, которые получают часть рекламных доходов от своих видео. Эта модель позволила YouTube продолжить производство огромного количества контента, не затронутого забастовками в индустрии, которые помешали другим студиям в 2023 году.
Прогнозируемые доходы от рекламы составляют 35 миллиардов долларов, поэтому финансовая устойчивость YouTube позволяет ей оставаться значимым игроком в секторе развлечений. В мае на долю платформы пришлось 9,7 % всех телепросмотров.