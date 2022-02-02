YouTube обогнал популярный онлайн-кинотеатр по выручке с рекламы, заработав почти $30 млрд в 2021 году

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YouTube обогнал популярный онлайн-кинотеатр по выручке с рекламы, заработав почти $30 млрд в 2021 годуЧто говорит о стабильном уровне роста компании
YouTube обогнал Netflix по объему квартальной выручки: в 4 квартале видеоплатформа получила 8,6 миллиарда долларов дохода от рекламы, против 7,7 у стримингового сервиса.
Сообщается также, что в 2021 финансовом году выручка YouTube от рекламы составила $28,8 млрд.
В том же квартале в 2020 году доход от рекламы на YouTube составил $6,9 млрд, что свидетельствует о продолжающемся росте платформы. Для сравнения, доход Netflix в 4 квартале 2020 года составил $6,6 млрд.
В целом, Alphabet, материнская компания Google, сообщила о доходах в размере $75,3 млрд за квартал и $257,6 млрд за год, причем львиная доля доходов по-прежнему приходится на поисковую рекламу Google.
Источник: The Hollywood Reporter