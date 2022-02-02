YouTube обогнал популярный онлайн-кинотеатр по выручке с рекламы, заработав почти $30 млрд в 2021 году

Сообщается также, что в 2021 финансовом году выручка YouTube от рекламы составила $28,8 млрд.

В том же квартале в 2020 году доход от рекламы на YouTube составил $6,9 млрд, что свидетельствует о продолжающемся росте платформы. Для сравнения, доход Netflix в 4 квартале 2020 года составил $6,6 млрд.

В целом, Alphabet, материнская компания Google, сообщила о доходах в размере $75,3 млрд за квартал и $257,6 млрд за год, причем львиная доля доходов по-прежнему приходится на поисковую рекламу Google.