YouTube перестал предупреждать некоторых пользователей о рекламе

Пользователи утверждают, что YouTube не показывает «обратный отсчёт» до начала рекламной паузы в середине ролика. Обычно это предупреждение появляется за пять секунд до начала рекламы. Теперь же рекламные ролики начинаются внезапно без предупреждения.

Похоже, что эта проблема чаще всего встречается на телевизорах, но были замечены и инциденты в вебе, на мобильных устройствах и консолях. Youtube уже подтвердил, что изучает проблему, но не назвал сроков её устранения.