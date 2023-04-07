YouTube перестал предупреждать некоторых пользователей о рекламе

18:26, 07 апреля 2023
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YouTube перестал предупреждать некоторых пользователей о рекламеЭто явно ошибка
Вы наверняка замечали, что во время просмотра роликов на YouTube появляется предупреждение о грядущей рекламе. Кроме того, можно пропускать определённые рекламные блоки. За последние дни часть пользователей пожаловалась, что этот механизм для них сломался.
Фото: Unsplash
Пользователи утверждают, что YouTube не показывает «обратный отсчёт» до начала рекламной паузы в середине ролика. Обычно это предупреждение появляется за пять секунд до начала рекламы. Теперь же рекламные ролики начинаются внезапно без предупреждения.
Похоже, что эта проблема чаще всего встречается на телевизорах, но были замечены и инциденты в вебе, на мобильных устройствах и консолях. Youtube уже подтвердил, что изучает проблему, но не назвал сроков её устранения.