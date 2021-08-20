YouTube почти полностью скопировал функциональность TikTok

Сообщается, что пользователи теперь могут сразу же создавать и загружать на YouTube ролики. Филипп предполагает, что длинные видео на этой платформе останутся всё такими же популярными, но также будут активно вводиться короткие видео. Поскольку этим видеосервисом пользуется множество людей по всему миру (более двух миллиардов), то он, как замечает блогер, вполне может стать более востребованным, чем Instagram и TikTok.

Кроме того, некоторое время назад YouTube заявил о создании фонда для авторов, публикующих YouTube Shorts. Он составляет 100 миллионов долларов. Эта сумма будет разделяться между создателями коротких роликов.

Сейчас новая функция доступна уже в более 100 странах мира. Изначально запущена была она только в Индии и США.