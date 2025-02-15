YouTube получил ИИ-генератор видео, которые можно выкладывать в аналог TikTok

В обновлении интегрирована модель Veo 2, которая улучшает качество видео и генерирует более реалистичные движения. Чтобы воспользоваться новой функцией, блогеры могут открыть камеру в «Shorts», нажать «Создать» и ввести текстовый запрос. Перед созданием ролика они также могут выбрать стиль, эффект и длину видео.

Эта функция уже запущена в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а в скором времени планируется ее более широкое распространение. YouTube также гарантирует, что ролики, сгенерированные искусственным интеллектом, будут содержать визуальные метки и скрытые водяные знаки SynthID, указывающие на то, что они были созданы с помощью ИИ.