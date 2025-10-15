YouTube получит большой редизайн в «прозрачном» стиле

Главное нововведение касается видео-плеера. Он стал прозрачнее, появились новые иконки и элементы управления. Функция Seek, позволяющая перематывать видео двойным тапом, также была улучшена. На мобильных устройствах переход между вкладками стал «более плавным».

Анимация кнопки «Нравится» стала индивидуальной для некоторых видео. Например, при лайке музыкального видео может появиться нотка. Добавление ролика в «Посмотреть позже» или плейлист теперь «визуально удобнее».