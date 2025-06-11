YouTube помог создать полмиллиона рабочих мест… только в 2024 году

Под «творческой экосистемой», куда и входят эти 490 тысяч рабочих мест, YouTube понимает не только самих блогеров, но и тех, кто работает с ними — монтажёров, помощников, пиар-менеджеров, а также сотрудников компаний, обслуживающих сферу контента. Это значительный рост по сравнению с 2022 годом, когда было создано 390 тысяч рабочих мест и внесено $ 35 миллиардов.

Тем не менее, многие создатели контента сталкиваются с трудностями — например, им сложно получить бизнес-кредит или открыть счёт — из-за характера их дохода.

В ответ на это в США создана специальная группа в Конгрессе — Congressional Creators Caucus, которая будет продвигать интересы и права работников в сфере креативной экономики.