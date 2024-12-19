YouTube поможет в поиске незаконных ИИ-копий звёзд

Ранее YouTube уже объявлял о планах предложить подобные инструменты, а теперь он заявляет, что может помочь знаменитостям контролировать сгенерированные ИИ версии их лиц «в масштабе». CAA уже представила CAAVault, систему, которая хранит цифровые изображения клиентов, включая их лица, тела и голоса, чтобы сверять в дальнейшем.

Кроме того, YouTube работает над технологией обнаружения любого контента, созданного искусственным интеллектом, что позволит, например, музыкальным лейблам требовать удаления контента, имитирующих голос артиста.