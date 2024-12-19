YouTube поможет в поиске незаконных ИИ-копий звёзд

Опубликовано 19 декабря 2024, 06:001 мин.
YouTube поможет в поиске незаконных ИИ-копий звёздСкоро его технологии смогут находить ИИ-копии знаменитостей
YouTube объединяется с Creative Artists Agency (CAA), чтобы помочь знаменитостям находить и управлять контентом, созданным ИИ по их образу и подобию. Партнерство позволит общественным деятелям находить видео, в которых используются их лица или голоса, и отправлять запросы на удаление. Эта функция будет протестирована в начале следующего года, а затем распространена на большее число людей.
Ранее YouTube уже объявлял о планах предложить подобные инструменты, а теперь он заявляет, что может помочь знаменитостям контролировать сгенерированные ИИ версии их лиц «в масштабе». CAA уже представила CAAVault, систему, которая хранит цифровые изображения клиентов, включая их лица, тела и голоса, чтобы сверять в дальнейшем.
Кроме того, YouTube работает над технологией обнаружения любого контента, созданного искусственным интеллектом, что позволит, например, музыкальным лейблам требовать удаления контента, имитирующих голос артиста.