YouTube поможет знаменитостям удалять ИИ-дипфейки с их лицами

Как это работает? Специальный инструмент ищет на YouTube видео, где использована внешность или голос известной личности без его разрешения. Если такой ролик найден, человек может попросить удалить его.

YouTube впервые анонсировала эту технологию в 2024 году для ограниченного круга лиц. Позже её распространили на государственных служащих, журналистов и политических кандидатов, напоминают СМИ. Теперь доступ открывается для знаменитостей и их представителей.

Новых мемов станет меньше, зато артисты будут спать легче.