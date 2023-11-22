YouTube попал в скандал из-за ограничения работы вне Chrome: платформа ответила на критику

YouTube попал в скандал из-за ограничения работы вне Chrome: платформа ответила на критикуВиноваты блокировщики рекламы
Пользователи YouTube возмущены появлением сообщений о загадочной 5-секундной задержке при загрузке видео в браузерах, отличных от Chrome, таких как Mozilla Firefox и Microsoft Edge. Даже без блокировщиков рекламы или расширений пользователи испытывают эту досадную задержку, что наводит на подозрения о предвзятости браузера. При этом, когда пользователи заходят в Chrome, это волшебным образом устраняет задержку. Google недавно ответила на критику своих клиентов.
Интересный момент заключается в том, что не все пользователи страдают от задержки, что намекает на возможный «заговор», связанный с учетными записями. Пользователи Reddit даже раскрыли JavaScript-код YouTube с упоминанием задержки, что вызвало недоумение во всем Интернете. Еще больше подозрений вызывает недавняя борьба YouTube с блокировщиками рекламы.
Однако сам YouTube/Google винит в проблеме блокировщиков рекламы. По словам компании, они не ограничивают работу YouTube на других браузерах, всему виной AdBlock-подобные приложения.
Эпопея с YouTube лишь набирает обороты, пользователи требуют ответов, а Google лишь опровергает любые обвинения.