YouTube попал в скандал из-за ограничения работы вне Chrome: платформа ответила на критику

Интересный момент заключается в том, что не все пользователи страдают от задержки, что намекает на возможный «заговор», связанный с учетными записями. Пользователи Reddit даже раскрыли JavaScript-код YouTube с упоминанием задержки, что вызвало недоумение во всем Интернете. Еще больше подозрений вызывает недавняя борьба YouTube с блокировщиками рекламы.

Однако сам YouTube/Google винит в проблеме блокировщиков рекламы. По словам компании, они не ограничивают работу YouTube на других браузерах, всему виной AdBlock-подобные приложения.

Эпопея с YouTube лишь набирает обороты, пользователи требуют ответов, а Google лишь опровергает любые обвинения.