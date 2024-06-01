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Приложения
Опубликовано 01 июня 2024, 02:15
1 мин.

YouTube пошел на попятную: больше никакого «захвата» заставки Apple TV

После возмущения пользователей
После волны жалоб пользователей YouTube, похоже, пошел на попятную и прекратил «захват» заставки Apple TV своим приложением.
YouTube пошел на попятную: больше никакого «захвата» заставки Apple TV
© Ferra

В прошлом месяце в обновлении появились собственные заставки YouTube, заменившие популярные заставки Aerial. Этот шаг вызвал недовольство пользователей, которые опасались возможного размещения рекламы в будущем.

К счастью, похоже, что YouTube прислушался к отзывам. Сообщается, что приложение больше не устанавливает принудительно свою заставку на телевизоры с Apple TV, вероятно, благодаря изменениям на стороне сервера.

Это положительный момент для пользователей Apple TV, которым, во-первых, нравятся стандартные заставки Aerial, во-вторых, боялись потенциальной будущей интеграции рекламы.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#APPLE TV
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#YOUTUBE