YouTube пошел на попятную: больше никакого «захвата» заставки Apple TV

Опубликовано 01 июня 2024, 02:15
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YouTube пошел на попятную: больше никакого «захвата» заставки Apple TVПосле возмущения пользователей
После волны жалоб пользователей YouTube, похоже, пошел на попятную и прекратил «захват» заставки Apple TV своим приложением.
В прошлом месяце в обновлении появились собственные заставки YouTube, заменившие популярные заставки Aerial. Этот шаг вызвал недовольство пользователей, которые опасались возможного размещения рекламы в будущем.
К счастью, похоже, что YouTube прислушался к отзывам. Сообщается, что приложение больше не устанавливает принудительно свою заставку на телевизоры с Apple TV, вероятно, благодаря изменениям на стороне сервера.
Это положительный момент для пользователей Apple TV, которым, во-первых, нравятся стандартные заставки Aerial, во-вторых, боялись потенциальной будущей интеграции рекламы.