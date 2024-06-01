YouTube пошел на попятную: больше никакого «захвата» заставки Apple TV

В прошлом месяце в обновлении появились собственные заставки YouTube, заменившие популярные заставки Aerial. Этот шаг вызвал недовольство пользователей, которые опасались возможного размещения рекламы в будущем.

К счастью, похоже, что YouTube прислушался к отзывам. Сообщается, что приложение больше не устанавливает принудительно свою заставку на телевизоры с Apple TV, вероятно, благодаря изменениям на стороне сервера.

Это положительный момент для пользователей Apple TV, которым, во-первых, нравятся стандартные заставки Aerial, во-вторых, боялись потенциальной будущей интеграции рекламы.