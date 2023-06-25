YouTube позволит играть в игры напрямую через сайт: тестирование уже началось

YouTube позволит играть в игры напрямую через сайт: тестирование уже началосьНо не для вас (если вы не сотрудник компании)
Сообщается, что YouTube тестирует новый продукт под названием «Playables», который позволит пользователям играть в игры прямо на платформе. Согласно Wall Street Journal, материнская компания Google пригласила своих сотрудников принять участие в тестировании.
Такие игры, как аркадная игра Stack Bounce, доступны для тестирования на сайте YouTube и могут быть воспроизведены в веб-браузерах, а также на устройствах под управлением Android и iOS.
Хотя YouTube подтвердил свою ориентацию на игры, компания заявила, что в настоящее время она лишь экспериментирует с новыми функциями и пока не имеет официальных заявлений по поводу упомянутой инициативы.
Переход к размещению онлайн-игр на YouTube соответствует усилиям генерального директора Нила Мохана по поиску новых направлений роста на фоне снижения доходов.