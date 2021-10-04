YouTube позволит легко возобновить просмотр мобильного видео на компьютере

Теперь если вы смотрите что-то в приложении YouTube на Android или iOS и выходите, не досмотрев, при запуске YouTube в вебе в нижнем углу откроется мини-плеер с тем же видео. Под заголовком будет отображаться кнопка «Продолжить просмотр».

Нажатие кнопки запустит воспроизведение в мини-плеере. Его можно развернуть на весь экран. Раньше, чтобы вернуться к просмотру видео, прерванному на телефоне, нужно было зайти в «Просмотренные» и нажать на видео там. Это ненамного сложнее, но, пожалуй, дольше.

Похоже, что Google выкатывает эту функцию постепенно среди пользователей по всему миру.