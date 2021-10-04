YouTube позволит легко возобновить просмотр мобильного видео на компьютере

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Сегодня в 17:12
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YouTube позволит легко возобновить просмотр мобильного видео на компьютереНовая удобная функция
YouTube добавил новую функцию, которая позволит пользователю быстро переключиться со смартфона на компьютер во время просмотра видео.
Теперь если вы смотрите что-то в приложении YouTube на Android или iOS и выходите, не досмотрев, при запуске YouTube в вебе в нижнем углу откроется мини-плеер с тем же видео. Под заголовком будет отображаться кнопка «Продолжить просмотр».
Нажатие кнопки запустит воспроизведение в мини-плеере. Его можно развернуть на весь экран. Раньше, чтобы вернуться к просмотру видео, прерванному на телефоне, нужно было зайти в «Просмотренные» и нажать на видео там. Это ненамного сложнее, но, пожалуй, дольше.
Похоже, что Google выкатывает эту функцию постепенно среди пользователей по всему миру.