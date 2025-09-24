YouTube позволит ранее забаненным за фейки каналам вернуться на платформу

По словам адвоката Alphabet Дэниела Донована, это изменение касается каналов, удалённых за контент, который сейчас больше не нарушает новые правила сообщества YouTube. Новая программа восстановления стартует в виде ограниченного пилотного проекта, открытого для части авторов и каналов, заблокированных по устаревшим политикам.

Решение последовало после давления некоторых республиканцев, критикующих политику модерации контента времён администрации Байдена. В марте 2025 года конгрессмен Джордан вызвал на допрос CEO Alphabet Сундара Пичаи, утверждая, что YouTube участвовал в «правительственной цензуре».