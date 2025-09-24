YouTube позволит ранее забаненным за фейки каналам вернуться на платформу

Опубликовано 24 сентября 2025, 19:351 мин.
YouTube позволит ранее забаненным за фейки каналам вернуться на платформуПора подать заявку на восстановление
YouTube объявил, что вскоре позволит ранее заблокированным аккаунтам подавать заявки на восстановление. Каналы, распространявшие дезинформацию о COVID-19 или выборах, между прочим, блокировались навсегда. Но это было тогда.
© Ferra.ru
По словам адвоката Alphabet Дэниела Донована, это изменение касается каналов, удалённых за контент, который сейчас больше не нарушает новые правила сообщества YouTube. Новая программа восстановления стартует в виде ограниченного пилотного проекта, открытого для части авторов и каналов, заблокированных по устаревшим политикам.
Решение последовало после давления некоторых республиканцев, критикующих политику модерации контента времён администрации Байдена. В марте 2025 года конгрессмен Джордан вызвал на допрос CEO Alphabet Сундара Пичаи, утверждая, что YouTube участвовал в «правительственной цензуре».