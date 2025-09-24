Приложения
Опубликовано 24 сентября 2025, 19:35
1 мин.

YouTube позволит ранее забаненным за фейки каналам вернуться на платформу

Пора подать заявку на восстановление
YouTube объявил, что вскоре позволит ранее заблокированным аккаунтам подавать заявки на восстановление. Каналы, распространявшие дезинформацию о COVID-19 или выборах, между прочим, блокировались навсегда. Но это было тогда.
YouTube позволит ранее забаненным за фейки каналам вернуться на платформу

© Ferra.ru

По словам адвоката Alphabet Дэниела Донована, это изменение касается каналов, удалённых за контент, который сейчас больше не нарушает новые правила сообщества YouTube. Новая программа восстановления стартует в виде ограниченного пилотного проекта, открытого для части авторов и каналов, заблокированных по устаревшим политикам.

Решение последовало после давления некоторых республиканцев, критикующих политику модерации контента времён администрации Байдена. В марте 2025 года конгрессмен Джордан вызвал на допрос CEO Alphabet Сундара Пичаи, утверждая, что YouTube участвовал в «правительственной цензуре».

Источник:cnbc
Автор:Максим Многословный
Теги:
#YOUTUBE
,
#блокировка
,
#аккаунт