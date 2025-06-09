YouTube предупредил платных подписчиков Premium Lite об учащении рекламы

С самого начала Google указал, что Premium Lite не убирает рекламу в некоторых случаях: при просмотре музыкальных клипов, а также в Shorts — но только в некоторых странах. Пользователи в США об этом знали с самого начала, а вот в Германии, например, — нет.

YouTube Premium Lite — это бюджетная версия платной подписки, которая убирает большую часть рекламы на платформе. Она не включает доступ к YouTube Music и другим дополнительным функциям, поэтому особенно удобна для тех, кто уже пользуется другим музыкальным сервисом, например, Spotify.