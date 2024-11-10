YouTube Premium насильно переведет пользователей на более дорогие тарифы

Опубликовано 10 ноября 2024, 06:451 мин.
YouTube Premium насильно переведет пользователей на более дорогие тарифыЦены для старых пользователей растут в разных странах мира
YouTube повышает цены для старых подписчиков, которые пронесли старые тарифы через года в различных странах, аналогично изменениям, которые были сделаны в США. С декабря пользователи, которые платили по сниженным тарифам через старые сервисы, такие как Google Play Music и YouTube Red, будут обязаны перейти на текущую цену YouTube Premium — 13,99 долларов в месяц.
Это повышение цен затронет также пользователей YouTube Music в Европе, которые уже начали получать уведомления об изменениях. Некоторые пользователи сообщают, что они получат три дополнительных месяца по текущей цене до вступления в силу новых расценок.
Повышение цен коснется как YouTube Premium, который включает в себя просмотр без рекламы и доступ к музыкальному сервису, так и отдельных подписок на YouTube Music Premium. Новые тарифы будут введены в таких странах, как Болгария, Коста-Рика, Испания, Греция, Португалия и других.