YouTube Premium насильно переведет пользователей на более дорогие тарифы

Это повышение цен затронет также пользователей YouTube Music в Европе, которые уже начали получать уведомления об изменениях. Некоторые пользователи сообщают, что они получат три дополнительных месяца по текущей цене до вступления в силу новых расценок.

Повышение цен коснется как YouTube Premium, который включает в себя просмотр без рекламы и доступ к музыкальному сервису, так и отдельных подписок на YouTube Music Premium. Новые тарифы будут введены в таких странах, как Болгария, Коста-Рика, Испания, Греция, Португалия и других.