YouTube прокомментировал слухи о плате за высокое качество видео

YouTube подтвердил, что экспериментирует с опцией повышенного битрейта у 1080p-видео для подписчиков Premium. Ранее некоторые пользователи Reddit заметили новую опцию "1080p Premium" в меню настроек качества. Она доступна "небольшой группе подписчиков YouTube Premium", по словам Пола Пеннингтона, представителя компании.

"1080p Premium - это версия 1080p с повышенным битрейтом, которая обеспечивает больше информации на пиксель, что приводит к более высокому качеству просмотра", - сказал Пеннингтон, добавив, что "нет никаких изменений в существующих предложениях качества для разрешения 1080p (HD) на YouTube".