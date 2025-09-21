YouTube провел собственную презентацию

YouTube провел собственную презентациюПредставил новые функции
© YouTube
В Studio появились вкладка «вдохновения», A/B-тестирование заголовков, авто-дубляж и функция распознавания «похожести» лиц. Теперь авторы смогут выявлять и удалять видео с использованием их образа без разрешения. ИИ-помощник Ask Studio отвечает на вопросы о канале, до пяти авторов смогут совместно работать над одним видео.
YouTube Live тоже получил обновления: мини-игры для зрителей, трансляция в горизонтальном и вертикальном формате, ИИ-выделение лучших моментов в Shorts и новый рекламный формат «side-by-side».
Для Shorts представлена кастомная версия генеративной ИИ-модели Veo 3 Fast. Она позволяет менять стиль ролика, вставлять объекты и превращать диалоги в музыку с помощью Lyria 2.
YouTube Music получил нововведения: таймер обратного отсчёта к релизам, «благодарственные» видео для фанатов и пилотный проект с эксклюзивными товарами для слушателей в США.
Подкастеры смогут создавать клипы с ИИ, а с 2026 года аудио-подкасты можно будет превращать в видео.
Для монетизации YouTube предлагает бренд-сделки и шопинг-программу с тегами товаров. ИИ поможет автоматически отмечать товары в видео и определять оптимальный момент для показа тегов.