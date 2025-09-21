YouTube провел собственную презентацию

В Studio появились вкладка «вдохновения», A/B-тестирование заголовков, авто-дубляж и функция распознавания «похожести» лиц. Теперь авторы смогут выявлять и удалять видео с использованием их образа без разрешения. ИИ-помощник Ask Studio отвечает на вопросы о канале, до пяти авторов смогут совместно работать над одним видео.

YouTube Live тоже получил обновления: мини-игры для зрителей, трансляция в горизонтальном и вертикальном формате, ИИ-выделение лучших моментов в Shorts и новый рекламный формат «side-by-side».

Для Shorts представлена кастомная версия генеративной ИИ-модели Veo 3 Fast. Она позволяет менять стиль ролика, вставлять объекты и превращать диалоги в музыку с помощью Lyria 2.