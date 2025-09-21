Приложения
Опубликовано 21 сентября 2025, 18:40
1 мин.

YouTube провел собственную презентацию

Представил новые функции
На ежегодном мероприятии Made on YouTube компания показала новые инструменты и функции для авторов роликов, включая обновления Studio, YouTube Live, Shorts и новые ИИ-инструменты для подкастеров.
YouTube провел собственную презентацию

© YouTube

В Studio появились вкладка «вдохновения», A/B-тестирование заголовков, авто-дубляж и функция распознавания «похожести» лиц. Теперь авторы смогут выявлять и удалять видео с использованием их образа без разрешения. ИИ-помощник Ask Studio отвечает на вопросы о канале, до пяти авторов смогут совместно работать над одним видео.

YouTube Live тоже получил обновления: мини-игры для зрителей, трансляция в горизонтальном и вертикальном формате, ИИ-выделение лучших моментов в Shorts и новый рекламный формат «side-by-side».

Для Shorts представлена кастомная версия генеративной ИИ-модели Veo 3 Fast. Она позволяет менять стиль ролика, вставлять объекты и превращать диалоги в музыку с помощью Lyria 2.

© YouTube

YouTube Music получил нововведения: таймер обратного отсчёта к релизам, «благодарственные» видео для фанатов и пилотный проект с эксклюзивными товарами для слушателей в США.

Подкастеры смогут создавать клипы с ИИ, а с 2026 года аудио-подкасты можно будет превращать в видео.

Для монетизации YouTube предлагает бренд-сделки и шопинг-программу с тегами товаров. ИИ поможет автоматически отмечать товары в видео и определять оптимальный момент для показа тегов.