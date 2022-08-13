YouTube работает над "магазином каналов"

По данным Wall Street Journal, YouTube "планирует запустить онлайн-магазин для стриминговых видеосервисов и уже начал переговоры с развлекательными компаниями об участии в платформе".

Этот "магазин каналов" - как его называют внутри компании - может быть запущен "уже этой осенью", а YouTube, по сообщениям, работал над ним "не менее 18 месяцев". Это удивительно долгий период разработки, учитывая, что YouTube TV уже имеет похожую возможность для HBO, AMC+, Showtime и многих других.

По мнению WSJ, преимуществом YouTube для партнеров является его большой масштаб по всему миру. Так, потребители смогут посмотреть трейлеры сериалов или фильмов на YouTube, а затем легко заплатить за подписку на сервис, где его можно посмотреть полностью.