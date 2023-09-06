YouTube раскритиковали за слишком агрессивную рекламу футбола

Однако недавняя навязчивая рекламная кампания YouTube вызывает недоумение. Пользователи сообщают о появлении полноэкранной рекламы NFL Sunday Ticket, которая блокирует обычный контент, пока не будет закрыта вручную. Приложение YouTube TV также наглядно демонстрирует NFL Sunday Ticket на своей домашней странице, даже для тех, кто не является подписчиком.

Такая агрессивная тактика вызвала закономерную критику, и есть надежда, что она не будет продолжаться в течение всего сезона NFL. Тем не менее, учитывая значительные инвестиции Google в права на Sunday Ticket, эта реклама может остаться надолго.