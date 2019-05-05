YouTube раскрыл заговор против Internet Explorer

В 2009 году YouTube начал показывать пользователям Internet Explorer 6 баннер с предупреждением о том, что поддержка видеохостингом браузера будет прекращена. В то время Internet Explorer обеспечивал сайту 18% трафика. Но разработчики были разочарованы устаревшим браузером и не хотели заниматься его поддержкой.

По словам бывшего сотрудника YouTube, разработчики начали коллективно придумывать, как можно избавиться от головной боли с Internet Explorer 6. В итоге, они решили показывать пользователям браузера специальный баннер, зная, что большая часть работников и руководства YouTube даже не увидят его, поскольку не используют IE.

Однако Google, которая уже приобрела YouTube за несколько лет до воплощения в жизнь коварного плана разработчиков, всё-таки баннер заметила и потребовала, чтобы он был удалён. Компания, рекламировавшая Chrome, боялась, что её обвинят в нечестной конкуренции. Впрочем, баннер уже успел сделать своё дело. Трафик YouTube от Internet Explorer 6 упал. А к апрелю 2012 года совокупность причин привела к тому, что использование браузера в США упало ниже одного процента.