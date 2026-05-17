YouTube расширил доступ к инструменту поиска дипфейков

Функция работает на основе сканирования изображения лица, загруженного пользователем. Система анализирует контент на платформе и при обнаружении совпадений уведомляет владельца изображения. После этого пользователь может подать запрос на удаление материала.

Проверка заявок проводится в соответствии с политикой конфиденциальности YouTube. Учитываются такие параметры, как реалистичность контента, наличие пометки об использовании ИИ и возможность идентификации человека. При этом сатирические и пародийные материалы могут не подпадать под удаление.

Ранее технология тестировалась на блогерах, государственных служащих и медийных личностях. Расширение доступа на всех взрослых пользователей, которым исполнилось 18 лет, фактически дает возможность обычным людям отслеживать потенциальные дипфейки с их участием.