YouTube разрешил блогерам ругаться матом

Согласно первоначальной политике, любое видео, в котором в первые несколько секунд использовались грубые выражения, считалось неприемлемым для рекламы, при этом практически не проводилось разграничения между "сильными" и "умеренными" ругательствами. Многие блогеры, в свою очередь, утверждали, что видео, опубликованные ими до введения новой политики, потеряли статус монетизации. Теперь YouTube вновь изменила набор правил: авторы, использующие ненормативную лексику в первые семь секунд видео, по-прежнему имеют право на рекламу, но с некоторыми условиями.

Если ненормативная лексика "умеренная", то видео не будет подвергаться никаким ограничениям - но сильная ненормативная лексика в эти первые секунды может привести к тому, что видео получит только "ограниченную рекламу". После первых семи секунд видео создатели смогут материться чаще. Но YouTube отмечает, что чрезмерное количество ругательств все равно приведет к тому, что контент будет подвержен риску быть демонетезированным или попадет под ограничения.