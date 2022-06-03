YouTube разрешил использовать смартфоны в качестве второго экрана при просмотре видео с ТВ

Согласно объявлению в блоге YouTube, Google выпускает новую функцию, которая позволит пользователям легко подключать приложение YouTube TV к своим телефонам на iOS или Android. Это позволит легко взаимодействовать с видеороликами. По сути, смартфон можно превратить во второй экран для просмотра YouTube на телевизоре.

Чтобы использовать эту функцию, нужно войти на своём телефоне и телевизоре с одной и той же учётной записью. Далее надо открыть приложение YouTube на телевизоре, затем перейти в приложение на смартфоне и нажать «Подключиться» в автоматически всплывающем окне. Эта функция аналогична опции «Трансляция».