YouTube разрешил использовать смартфоны в качестве второго экрана при просмотре видео с ТВ

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YouTube разрешил использовать смартфоны в качестве второго экрана при просмотре видео с ТВЭто удобно
Смотреть YouTube по телевизору здорово, но может быть не слишком удобно. Например, нельзя поставить лайк, подписаться или поделиться роликом. Чтобы решить эту проблему, Google внедряет новую функцию, которая позволяет подключать телевизор к смартфону для большего удобства использования.
Согласно объявлению в блоге YouTube, Google выпускает новую функцию, которая позволит пользователям легко подключать приложение YouTube TV к своим телефонам на iOS или Android. Это позволит легко взаимодействовать с видеороликами. По сути, смартфон можно превратить во второй экран для просмотра YouTube на телевизоре.
Чтобы использовать эту функцию, нужно войти на своём телефоне и телевизоре с одной и той же учётной записью. Далее надо открыть приложение YouTube на телевизоре, затем перейти в приложение на смартфоне и нажать «Подключиться» в автоматически всплывающем окне. Эта функция аналогична опции «Трансляция».