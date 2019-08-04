YouTube разрешил проводить онлайн-трансляцию игр с экрана смартфона

Подобная опция ранее была в приложении YouTube Gaming, которое выполняло роль конкурента Twitch. Но в мае его решили закрыть, перенеся некоторые функции в основное приложение YouTube. Теперь разработчики вспомнили и о стриминге контента с экрана Android-смартфонов.

Функция вернулась в последней версии приложения 14.31.50, которая уже становится доступна в Google Play Store. Чтобы воспользоваться опцией, нужно запустить новый прямой эфир, нажать на screen broadcast, и запись с камеры переключится на запись с экрана. Затем пользователь сможет выбрать игру для запуска. В качестве заголовка для видеотрансляции можно будет выбрать название игры.