YouTube разрешил убирать Shorts с главной ленты

Раньше в настройках можно было установить ежедневный лимит просмотра Shorts — от 15 минут до двух часов. Когда время заканчивалось, приложение предлагало остановиться. Теперь же появилась возможность выставить лимит «в ноль». Это полностью убирает блок Shorts с главной страницы YouTube.

Но короткие ролики всё ещё будут появляться в ленте подписок. И если вам прислали ссылку на конкретное видео Shorts, вы сможете его посмотреть. Но бесконечная лента с рекомендациями исчезнет.

Для родителей предусмотрен более строгий вариант: в детских аккаунтах уведомление о лимите нельзя закрыть — ребёнок просто не сможет продолжить смотреть Shorts.

Если опция пока не показывается — стоит подождать, обновление идёт постепенно.