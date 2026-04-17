YouTube разрешил убирать Shorts с главной ленты

Опубликовано 17 апреля 2026, 06:031 мин.
YouTube разрешил убирать Shorts с главной лентыИ не только
Теперь можно полностью убрать короткие вертикальные ролики Shorts из главной ленты YouTube.
© Ferra.ru
Раньше в настройках можно было установить ежедневный лимит просмотра Shorts — от 15 минут до двух часов. Когда время заканчивалось, приложение предлагало остановиться. Теперь же появилась возможность выставить лимит «в ноль». Это полностью убирает блок Shorts с главной страницы YouTube.
Но короткие ролики всё ещё будут появляться в ленте подписок. И если вам прислали ссылку на конкретное видео Shorts, вы сможете его посмотреть. Но бесконечная лента с рекомендациями исчезнет.
Для родителей предусмотрен более строгий вариант: в детских аккаунтах уведомление о лимите нельзя закрыть — ребёнок просто не сможет продолжить смотреть Shorts.
Если опция пока не показывается — стоит подождать, обновление идёт постепенно.