YouTube решил лишать денег авторов роликов с нецензурной бранью. Теперь сервис пошёл на уступки

Обновлённая политика YouTube была анонсирована в ноябре. Многие создатели контента обеспокоились происходящим, так как решили, что демонетизации теперь могут подлежать и старые видеоролики.

Теперь официальный представитель YouTube сказал: «В последние недели мы слышали от многих создателей контента об этом обновлении. Эта обратная связь важна для нас, и мы вносим некоторые коррективы в новую политику, чтобы решить проблемы».

Пока видеохостинг не пояснил, как именно будет изменена текущая политика. Отмечалось, что в соответствии с новыми правилами и ненормативная лексика, и простые ругательства (типа «мудак») расцениваются как одинаково неприемлемые.