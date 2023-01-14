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16:55, 14 января 2023
1 мин.

YouTube решил лишать денег авторов роликов с нецензурной бранью. Теперь сервис пошёл на уступки

Создатели контента раскритиковали нововведение

После негативной реакции со стороны блогеров YouTube «вносит коррективы» в свою политику относительно нецензурной брани, согласно которой ролики лишаются монетизации, если в течение первых 15 секунд звучат ругательные слова.

YouTube решил лишать денег авторов роликов с нецензурной бранью. Теперь сервис пошёл на уступки

Фото: Unsplash

Обновлённая политика YouTube была анонсирована в ноябре. Многие создатели контента обеспокоились происходящим, так как решили, что демонетизации теперь могут подлежать и старые видеоролики.

Теперь официальный представитель YouTube сказал: «В последние недели мы слышали от многих создателей контента об этом обновлении. Эта обратная связь важна для нас, и мы вносим некоторые коррективы в новую политику, чтобы решить проблемы».

Пока видеохостинг не пояснил, как именно будет изменена текущая политика. Отмечалось, что в соответствии с новыми правилами и ненормативная лексика, и простые ругательства (типа «мудак») расцениваются как одинаково неприемлемые.

Источник:PCMag
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