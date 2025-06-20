YouTube Shorts получат мощный ИИ для создания роликов

Глава YouTube Нил Мохан сообщил на фестивале Cannes Lions 2025, что в Shorts появится поддержка Veo 3 — это новая версия видео-генератора от Google. Veo 3 способен создавать короткие видеоролики с озвучкой всего по текстовому описанию. Ранее YouTube уже использовал более простую версию Veo для фонов.

Однако у технологии есть и обратная сторона: она может использоваться для создания фейков с участием известных людей или распространения дезинформации.

Чтобы избежать таких проблем, YouTube сотрудничает с агентством CAA и блогерами, разрабатывая инструменты, которые помогут знаменитостям «защищать свой образ».