YouTube Shorts представил озвучку видео по примеру TikTok

Кроме того, YouTube Shorts теперь поддерживает «автогенерируемые субтитры», что избавляет от необходимости использовать сторонник приложения вроде CapCut. Эти титры можно настраивать с помощью различных шрифтов и цветов, аналогично существующей функции наложения текста вручную. Обновление также включает эффекты на тему Minecraft.

Эти улучшения отражают более широкую тенденцию, когда видеоплатформы перенимают функции друг у друга, пишут СМИ. Судя по всему, эта стратегия оказалась успешной и принесла пользу как YouTube, так и блогерам: 25% из них ощутили «положительный эффект», следует из опросов.