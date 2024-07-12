YouTube Shorts представил озвучку видео по примеру TikTok

Опубликовано 12 июля 2024, 13:29
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YouTube Shorts представил озвучку видео по примеру TikTokИ автогенерируемые субтитры
YouTube представил новые функции для своей платформы коротких видео Shorts, вдохновляясь TikTok. Среди обновлений — функция преобразования текста в речь. Чтобы воспользоваться ею, после создания текста создатели нажимают на иконку «добавить голос» в левом верхнем углу и выбирают один из четырех доступных голосов. Что меньше, если сравнивать с возможностями TikTok, пишут СМИ.
Кроме того, YouTube Shorts теперь поддерживает «автогенерируемые субтитры», что избавляет от необходимости использовать сторонник приложения вроде CapCut. Эти титры можно настраивать с помощью различных шрифтов и цветов, аналогично существующей функции наложения текста вручную. Обновление также включает эффекты на тему Minecraft.
Эти улучшения отражают более широкую тенденцию, когда видеоплатформы перенимают функции друг у друга, пишут СМИ. Судя по всему, эта стратегия оказалась успешной и принесла пользу как YouTube, так и блогерам: 25% из них ощутили «положительный эффект», следует из опросов.