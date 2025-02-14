YouTube сменил один красный оттенок на другой. Прошлый вызывал выгорание экранов

Опубликовано 14 февраля 2025, 21:001 мин.
YouTube сменил один красный оттенок на другой. Прошлый вызывал выгорание экрановИ добавляет пурпурный градиент
Недавно YouTube обновил свой дизайн, добавив более мягкий красный цвет и градиент от красного к пурпурному. Предыдущий красный цвет, использовавшийся с 2017 года, имел проблемы - он казался слишком резким, выглядел оранжевым на некоторых экранах и даже вызывал выгорание на телевизорах. Новый оттенок более холодный, что делает его более приятным и легким для экранов, пишет компания.
Пурпурный градиент теперь появляется в прогресс-баре видео и других частях приложения. YouTube рассматривал возможность использования оранжевого или желтого цвета, но выбрал пурпурный, потому что он лучше всего сочетается с новым красным. Градиент наклонен под углом 45 градусов, что “символизирует прогресс и творчество”.
Красный цвет теперь используется более избирательно в таких ключевых областях, как логотип, иконки продуктов и особые места интерфейса. Градиент появляется в таких элементах, как кнопки “лайк” и “подписаться”, значок Premium и кольцо Live.