YouTube сменил один красный оттенок на другой. Прошлый вызывал выгорание экранов

Пурпурный градиент теперь появляется в прогресс-баре видео и других частях приложения. YouTube рассматривал возможность использования оранжевого или желтого цвета, но выбрал пурпурный, потому что он лучше всего сочетается с новым красным. Градиент наклонен под углом 45 градусов, что “символизирует прогресс и творчество”.

Красный цвет теперь используется более избирательно в таких ключевых областях, как логотип, иконки продуктов и особые места интерфейса. Градиент появляется в таких элементах, как кнопки “лайк” и “подписаться”, значок Premium и кольцо Live.