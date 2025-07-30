YouTube смягчил правила для любителей материться на камеру

Об этом рассказал Конор Кавана, глава отдела YouTube по политике монетизации. Он объяснил, что раньше ограничения вводились, чтобы соответствовать стандартам телевещания: рекламодатели не хотели, чтобы их реклама шла рядом с грубым языком. Но сейчас ожидания изменились — бренды могут сами выбирать, на каком уровне «откровенности» показывать свою рекламу.

Политика YouTube по поводу нецензурной лексики ранее вызывала много критики. В 2022 году компания начала ограничивать доход даже за слова, сказанные в первые 8−15 секунд видео. Это возмутило многих блогеров. В 2023 году правила немного смягчили, а теперь сделали ещё один шаг навстречу авторам.

Однако есть ограничения:

- Мат в заголовках и обложках по-прежнему запрещён.

- Если ругательства слишком частые, монетизация может быть ограничена.

Придётся выбирать, когда и как ругаться.