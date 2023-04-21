YouTube спустя много лет решила изменить плейлисты во вкладке "Библиотека"

Раньше пользователям приходилось прокручивать длинный список всех созданных или сохраненных ими плейлистов. Теперь карусель плейлистов появляется сразу после раздела "История". Сначала отображаются видеоролики "Посмотреть позже" и "Понравилось".

Пользователи могут просматривать все плейлисты на специальной странице с возможностью сортировки по недавно добавленным или от А до Я.