YouTube спустя много лет решила изменить плейлисты во вкладке "Библиотека"Сделав их горизонтальными
YouTube представляет новый дизайн вкладки "Библиотека", в котором на мобильных устройствах длинный вертикальный список плейлистов убирается в пользу горизонтальной полоски, так называемой «карусели».
Раньше пользователям приходилось прокручивать длинный список всех созданных или сохраненных ими плейлистов. Теперь карусель плейлистов появляется сразу после раздела "История". Сначала отображаются видеоролики "Посмотреть позже" и "Понравилось".
Пользователи могут просматривать все плейлисты на специальной странице с возможностью сортировки по недавно добавленным или от А до Я.
Новый дизайн еще не получил широкого распространения, но в настоящее время он доступен на некоторых устройствах под управлением Android и iOS.
Еще предстоит выяснить, как пользователи отреагируют на новый дизайн, особенно учитывая, что тем, кто привык к предыдущему оформлению, может потребоваться некоторое «привыкание».