YouTube стал ещё больше похож на Discord

Теперь они могут писать посты с изображениями и текстом, а поклонники — начинать обсуждения. Эта функция, доступная только на мобильных устройствах, заменяет старую вкладку «Сообщество», которая теперь будет называться «Посты». Создатели контента по-прежнему могут делиться там обновлениями, а зрители — комментировать, как и раньше.

Чтобы получить доступ к Communities, блогерам необходимо приглашение, которое они получат по электронной почте.