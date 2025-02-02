YouTube стал ещё больше похож на Discord

Опубликовано 02 февраля 2025, 03:451 мин.
YouTube стал ещё больше похож на DiscordYouTube расширяет новую функцию
YouTube запускает новую функцию, которая позволяет блогерам общаться со своими поклонниками прямо на платформе, подобно Discord. Обновление расширяет функцию YouTube «Сообщества» (Communities), которая была впервые представлена осенью прошлого года, и делает ее доступной для большего числа блогеров.
Теперь они могут писать посты с изображениями и текстом, а поклонники — начинать обсуждения. Эта функция, доступная только на мобильных устройствах, заменяет старую вкладку «Сообщество», которая теперь будет называться «Посты». Создатели контента по-прежнему могут делиться там обновлениями, а зрители — комментировать, как и раньше.
Чтобы получить доступ к Communities, блогерам необходимо приглашение, которое они получат по электронной почте.