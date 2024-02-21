YouTube стал «королем» телевизионного стриминга в США

Что же стало причиной такого сдвига? Данные свидетельствуют о растущем предпочтении пользовательского контента (UGC) традиционным телепередачам, особенно среди зрителей поколения Z. Ошеломляющий 61% представителей этого поколения заявили, что предпочитают пользовательский контент, и создатели видят, что эта тенденция отражается на их телезрительской аудитории. Число ведущих ютуберов, получающих наибольшее количество времени просмотра на телевизорах, выросло более чем на 400%, что говорит о потенциальной золотой жиле для создателей контента для семейного просмотра, конкурирующих с TikTok за молодую аудиторию.

Однако борьба за цифровое господство не обходится без трудностей. В то время как YouTube господствует в гостиной, TikTok продолжает править мобильной аудиторией. Его выход на рынок 30-минутных видеороликов и вхождение в VR-пространство с помощью специального приложения Apple Vision Pro могут представлять значительную угрозу доминированию YouTube. Примечательно, что YouTube решил не разрабатывать специальное приложение для этого устройства.