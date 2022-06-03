YouTube теперь несет ответственность за "пиратство" пользователей

Пользователи YouTube загружают миллионы часов видео в неделю. Как и на любом другом сайте с пользовательским контентом, здесь также присутствует контент, нарушающий авторские права.

Немецкие суды не определились, можно ли привлечь YouTube и другие платформы к ответственности за пиратство пользователей. Поэтому Федеральный суд обратился за разъяснениями в Суд Европейского Союза (CJEU).

Прошлым летом высший суд ЕС постановил, что в принципе онлайн-сервисы не несут прямой ответственности за пиратство пользователей. Когда пользователи обмениваются файлами, сами онлайн-платформы автоматически не "доносят" нарушающий авторские права контент до общественности.

Постановление стало хорошей новостью для YouTube, но есть некоторые ограничения. Существуют обстоятельства, при которых платформы могут быть привлечены к ответственности, в том числе, когда они не могут "оперативно" удалить нарушающий авторские права контент после жалобы правообладателя. Федеральный суд Германии издал новое постановление, в котором учтены рекомендации ЕС. Суд разъяснил, что онлайн-платформы действительно могут быть привлечены к ответственности, если они не предпринимают соответствующих действий.