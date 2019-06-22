YouTube тестирует перенос комментариев в отдельное окно

Ранее видеохостинг отключил возможность оставлять комментарии под роликами с маленькими детьми. Всё из-за большого количества комментариев педофилов, которые удалось обнаружить. На этом нововведения YouTube не заканчиваются.

Теперь некоторые пользователи мобильного приложения YouTube могут заметить новую кнопку в верху страницы при просмотре видео. При нажатии на неё открывается отдельное окно с комментариями. Если же скроллить вниз в режиме просмотра видео, блок с комментариями больше не будет виден на своём привычном месте.

Мотивы YouTube пока неясны. Возможно, таким образом видеохостинг пытается сделать комментарии более «скрытыми». А может и наоборот, кнопка сверху избавит пользователей от необходимости долгого скролла и облегчит доступ к комментариям.