Приложения
11:43, 25 декабря 2022
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YouTube тестирует систему очередей на смартфонах

Такая функция уже была, но теперь появится полноценно в приложениях

YouTube начинает тестировать систему очередей на iOS и Android. Эта функция уже доступна при использовании видеохостинга через браузер и при определенных обстоятельствах появляется в приложении для пользователей Chromecast.

YouTube тестирует систему очередей на смартфонах

Фото: Unsplash

После включения функции вы получите доступ к новой кнопке "Воспроизвести последним в очереди" в подменю с тремя вертикальными точками. Нажав ее, вы добавите видео в конец очереди - или создадите новую очередь, если в данный момент вы не смотрите видео. Как только видео, которое вы смотрите, закончится, приложение начнет воспроизводить следующее видео в очереди, и так до тех пор, пока очередь не закончится. Вы также можете переставлять видео в очереди или удалять их.

Если вы закроете плеер, полностью выйдя из приложения или нажав кнопку "x" в нижней панели, ваша очередь будет удалена.

Тестирование будет проходить до 28 января.

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