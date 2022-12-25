YouTube тестирует систему очередей на смартфонах

После включения функции вы получите доступ к новой кнопке "Воспроизвести последним в очереди" в подменю с тремя вертикальными точками. Нажав ее, вы добавите видео в конец очереди - или создадите новую очередь, если в данный момент вы не смотрите видео. Как только видео, которое вы смотрите, закончится, приложение начнет воспроизводить следующее видео в очереди, и так до тех пор, пока очередь не закончится. Вы также можете переставлять видео в очереди или удалять их.

Если вы закроете плеер, полностью выйдя из приложения или нажав кнопку "x" в нижней панели, ваша очередь будет удалена.

Тестирование будет проходить до 28 января.