YouTube TV – самый быстрорастущий продукт Google

Примечательно, что YouTube TV имеет самые высокие показатели вовлеченности и удержания пользователей среди всех продуктов Google. Около 52% пользователей YouTube TV являются постоянными зрителями, в то время как только 8% учетных записей прекратили свое существование.

Популярность YouTube TV объясняется его платным характером, предлагающим подписчикам комплексный телевизионный опыт. Дополнительную привлекательность сервису придает возможность совместного использования одной учетной записи с пятью членами семьи.

Эти цифры соответствуют общей стратегии YouTube, который из года в год отмечает телевидение как наиболее быстрорастущую платформу. Кроме того, значительное присутствие сервиса на планшетах в сочетании с постоянными усилиями по расширению возможностей просмотра на больших экранах способствовало такому заметному росту.