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14:45, 09 ноября 2023
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YouTube TV – самый быстрорастущий продукт Google

Если верить инсайдам

Согласно утечке внутренних данных, YouTube TV, сервис Google, работающий по подписке, за последний год вырос на 48%. Статистика роста, охватывающая период с октября 2022 г. по октябрь 2023 г., свидетельствует о том, что YouTube TV является самым быстрорастущим продуктом Google.

YouTube TV – самый быстрорастущий продукт Google

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Примечательно, что YouTube TV имеет самые высокие показатели вовлеченности и удержания пользователей среди всех продуктов Google. Около 52% пользователей YouTube TV являются постоянными зрителями, в то время как только 8% учетных записей прекратили свое существование.

Популярность YouTube TV объясняется его платным характером, предлагающим подписчикам комплексный телевизионный опыт. Дополнительную привлекательность сервису придает возможность совместного использования одной учетной записи с пятью членами семьи.

Эти цифры соответствуют общей стратегии YouTube, который из года в год отмечает телевидение как наиболее быстрорастущую платформу. Кроме того, значительное присутствие сервиса на планшетах в сочетании с постоянными усилиями по расширению возможностей просмотра на больших экранах способствовало такому заметному росту.

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