YouTube TV только сейчас решил добавить переключатель последнего канала

Да, в YouTube TV эта удобная функция отсутствовала, и многие пользователи жаловались на форумах и жаждали более быстрого перехода между каналами. В декабре появился проблеск надежды, когда было проведено ограниченное тестирование «Ярлыка последнего канала», но вскоре он исчез. К счастью, ожидание подошло к концу, так как с сегодняшнего дня YouTube запускает эту функцию на всех платформах.

Просто долго нажимайте кнопку «Выбрать» или «ОК» на пульте ДУ, и вуаля — вы мгновенно возвращаетесь к последнему просматриваемому каналу, будь то прямой эфир, передача по требованию или DVR. Короткая анимация и сообщение на экране подтверждают переключение

Эта функция распространяется на все приложения для YouTube TV, включая Google TV, Roku, Android TV, Fire TV и Apple TV.