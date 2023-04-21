YouTube TV улучшит качество для пользователей Apple TV

Обновление v1.13 направлено на устранение давних проблем YouTube TV на Apple TV, включая черный экран при запуске, решение проблем с воспроизведением 4K и включение поддержки HDR.

Проблема сбоев на устройствах Apple TV 4K первого поколения также будет устранена в новом обновлении приложения, которое скоро появится в App Store. YouTube TV также вносит изменения в транскодирование, которые включают увеличение битрейта для контента 1080p.

Кроме того, подписчики YouTube TV теперь имеют доступ к функции Multiview, а улучшения появятся в преддверии сезона НФЛ.