YouTube уберет рекламу на прямых эфирах, но только если зрители активны в чате

Опубликовано 15 апреля 2026, 17:161 мин.
YouTube уберет рекламу на прямых эфирах, но только если зрители активны в чатеИ только там
YouTube придумал, как одновременно поднять активность трансляций и удобство смотрящих. Достаточно убрать рекламу при определенных условиях.
Система теперь сама замечает, когда в чате начинается оживлённое обсуждение. В такие моменты платформа задерживает рекламу для всех зрителей, чтобы «не сбивать настрой».
Кроме того, зрители скоро смогут получить персональный блок без рекламы, если поддержат автора деньгами.
При этом YouTube расширяет и другой функционал: можно стало дарить подарки в горизонтальных трансляциях с телефона. Также авторы смогут вести вертикальный и горизонтальный эфиры одновременно.