YouTube ужесточит условия для заработка «новичкам»

Сейчас для вступления в программу нужно иметь 1000 подписчиков и либо 4000 часов просмотра за год, либо 10 миллионов просмотров Shorts за 90 дней. Новые правила оставляют требование по подписчикам без изменений, но увеличивают часы просмотра до 8000, а просмотры Shorts до 20 миллионов.

Для тех, кто зарабатывает на коротких видео, появится дополнительное условие: нужно набирать не менее 10 миллионов просмотров каждые 90 дней. Если этого не сделать, доход за этот период будет приостановлен, хотя из программы блогера не исключат.

Действующие участники партнёрской программы тоже столкнутся с новыми правилами в следующем году. Чтобы сохранить статус, им нужно будет набирать 1000 часов просмотра в год или 1 миллион просмотров Shorts. Альтернативный вариант есть, публиковать как минимум два длинных видео или пять Shorts каждые 90 дней. Также YouTube будет удалять из программы авторов, которые не загружали новый контент более полугода.