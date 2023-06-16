Приложения
17:30, 16 июня 2023
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YouTube велел удалить приложение для обеспечения анонимности на платформе

Власти пока никак не отреагировали

YouTube выписал предупреждение о прекращении деятельности разработчикам Invidious, приложения с открытым исходным кодом, которое позволяет пользователям смотреть видео на YouTube без рекламы и отслеживания со стороны платформы.

Приложение Invidious привлекло внимание YouTube, поскольку оно «нарушает политику API видеоплатформы». Однако TheFrenchGhosty, разработчик Invidious, дал понять, что не намерен прекращать разработку приложения.

В своем блоге TheFrenchGhosty пояснил, что письмо от YouTube недействительно с самого начала, поскольку Invidious не использует ни одну из частей API YouTube и не занимается никакой незаконной деятельностью. Разработчик подчеркнул, что Invidious не является их продуктом или услугой, потому что они не владеют какой-либо его частью и не представляют его.

С учетом этих разъяснений пока неясно, получит ли жалоба YouTube какую-либо поддержку со стороны властей.

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