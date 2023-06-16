YouTube велел удалить приложение для обеспечения анонимности на платформе

Приложение Invidious привлекло внимание YouTube, поскольку оно «нарушает политику API видеоплатформы». Однако TheFrenchGhosty, разработчик Invidious, дал понять, что не намерен прекращать разработку приложения.

В своем блоге TheFrenchGhosty пояснил, что письмо от YouTube недействительно с самого начала, поскольку Invidious не использует ни одну из частей API YouTube и не занимается никакой незаконной деятельностью. Разработчик подчеркнул, что Invidious не является их продуктом или услугой, потому что они не владеют какой-либо его частью и не представляют его.

С учетом этих разъяснений пока неясно, получит ли жалоба YouTube какую-либо поддержку со стороны властей.