YouTube вернул раскритикованный редизайн

Причина второй попытки остается неясной, но она указывает на то, что YouTube собирает больше данных, прежде чем принять решение о том, стоит ли делать этот дизайн постоянным.

В постах YouTube в социальных сетях редизайн был назван «экспериментом».

И да, по мере того как редизайн появляется вновь, пользователи продолжают выражать свое недовольство, оставляя судьбу нового вида сайта неопределенной.