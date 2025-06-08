YouTube вновь взялся за блокировку расширений для удаления рекламы

Опубликовано 08 июня 2025, 08:151 мин.
YouTube вновь взялся за блокировку расширений для удаления рекламыНикак не успокоится
YouTube усилил борьбу с блокировщиками рекламы, и теперь многие популярные расширения, такие как uBlock Origin и AdBlock, вновь перестали работать. Пользователи, которые раньше могли смотреть видео без рекламы, жалуются, что теперь видео не запускается, пока не отключишь блокировку. У некоторых и вовсе не загружается главная страница.
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На Reddit появляются десятки сообщений от недовольных пользователей, которым не нравится, что теперь без рекламы не обойтись. Скорее всего, в будущем появятся новые способы обхода рекламы. YouTube, правда, также будет продолжать усиливать защиту.
Платформа решительно настроена защищать свою модель заработка, а пользователи — так же решительно отказываются платить за YouTube Premium.