YouTube вновь взялся за блокировку расширений для удаления рекламы

На Reddit появляются десятки сообщений от недовольных пользователей, которым не нравится, что теперь без рекламы не обойтись. Скорее всего, в будущем появятся новые способы обхода рекламы. YouTube, правда, также будет продолжать усиливать защиту.

Платформа решительно настроена защищать свою модель заработка, а пользователи — так же решительно отказываются платить за YouTube Premium.