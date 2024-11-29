YouTube выполнил требования РКН и занялся удалением видео про VPN

Эти действия обусловлены изменениями в российском законодательстве, которые позволяют Роскомнадзору блокировать ресурсы, предоставляющие информацию о методах обхода ограничений доступа к заблокированному контенту. Сфера действия запрета, которая будет расширена 30 ноября 2024 года, теперь распространяется и на научно-технический контент о VPN, исключая материалы, связанные с безопасным удаленным доступом.