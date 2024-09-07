YouTube заблокировал каналы, которые власти США связали с Россией

Опубликовано 07 сентября 2024, 18:001 мин.
YouTube заблокировал каналы, которые власти США связали с РоссиейTenet Media и другие
YouTube прекратил работу пяти правых политических каналов, включая Tenet Media, после того как Министерство юстиции США (Минюст) предъявило им обвинения в связи с «российским вмешательством в выборы 2024 года».
Минюст обвинил Россию в финансировании Tenet Media с целью «распространения дезинформации, направленной на влияние на американских избирателей». В число заблокированных каналов вошли еще четыре, управляемые Лорен Чен, совладелицей Tenet Media.
Представитель YouTube заявил, что закрытие каналов является частью «усилий по борьбе с координированными операциями влияния», и дальнейшие действия «могут быть предприняты по мере появления новых подробностей».
Минюст США предъявил обвинения двум сотрудникам RT, обвинив их в «незаконном финансировании Tenet Media».