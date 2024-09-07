YouTube заблокировал каналы, которые власти США связали с Россией

Минюст обвинил Россию в финансировании Tenet Media с целью «распространения дезинформации, направленной на влияние на американских избирателей». В число заблокированных каналов вошли еще четыре, управляемые Лорен Чен, совладелицей Tenet Media.

Представитель YouTube заявил, что закрытие каналов является частью «усилий по борьбе с координированными операциями влияния», и дальнейшие действия «могут быть предприняты по мере появления новых подробностей».

Минюст США предъявил обвинения двум сотрудникам RT, обвинив их в «незаконном финансировании Tenet Media».